Son Dakika Haberleri: HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik
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HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik

37 dakika önce

HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik HDP binasına giren bir kişi ailelere 'Satılmış' diye bağırdı Sinir krizleri geçiren aileler ile şahıs arasında tartışma yaşandı Güvenlik güçleri, şahsı üst aramasından geçirdikten sonra gözaltına aldıDİYARBAKIR - Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP...

HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik

HDP binasına giren bir kişi ailelere 'Satılmış' diye bağırdı

Sinir krizleri geçiren aileler ile şahıs arasında tartışma yaşandı

Güvenlik güçleri, şahsı üst aramasından geçirdikten sonra gözaltına aldı

DİYARBAKIR - Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ederken, parti binasına giren bir kişinin 'Satılmış' sözü ortamı gerdi. Şahsın sözü sonrası ortam gerilirken, zanlı üst aramasının ardından gözaltına alındı.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 6'ncı gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren bir kişi alilere dönüp 'Satılmış' diye bağırdı. Sözü duyan aileler sinir krizi geçirerek şahsa tepki gösterdi. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri 1990 doğumlu S.T.'yi üst aramasından geçirdikten sonra gözaltına aldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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