HDP önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

HDP önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 136'ıncı gününde 67'ye yükseldi.

HDP önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 136'ıncı gününde 67'ye yükseldi. Baba Emin Arslan, " Şırnak'ın İdil ilçesinde terör yandaşları hendek bahanesi ile 14 yaşındaki çocuğumu kaçırıp PKK'lılara teslim etti. Ben sırtımı YPG-PKK'ya değil, Türk bayrağına dayıyorum ve oğlumu almadan buradan gitmem" dedi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 67'ye yükseldi. Evlat nöbetinin 136'ıncı gününde Hamdiye ve Emin Arslan çifti, 2015 yılında oğlu Mahmut Arslan'ın terör örgütü yandaşları tarafından kaçırıldığını belirterek, HDP il binası önüne gelerek buradaki çadırda çocukları için evlat nöbeti tutan ailelere katıldı. Oğlu Mahmut'un 14 yaşında PKK'lılar tarafından kaçırıldığını belirten anne Hamdiye Arslan, çocuğu gelinceye kadar eylemde olacağını söyledi.


Şınak'ın İdil ilçesinden kendi imkanları ile Diyarbakır'a geldiğini belirten baba Emin Arslan, "Oğlum Mahmut Arslan için Diyarbakır'a gelerek eyleme katıldım. Benim oğlum zorla kaçırıldı. Başkaları YPS, YPG ve PKK bayrağına sırtını dayıyor. Ben sırtımı Türk bayrağına dayıyorum. Benin oğlum PKK'lı değildir ve terörist olmayacak yaştadır. Benim oğlum 2015 yılında hendek zamanında kaçırıldı. Terör yandaşları hendek bahanesi ile oğlumu para karşılığında PKK'nın eline verdiler. PKK kirli yüzü açığa çıkmasın diye oğlumu köşe bucak saklıyorlar. Bu eylemi de televizyonlarda duydum ve oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kızıp profesör unvanını silen Oktav konuştu
Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti Ruhani: Trump geri adım attı Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:14 Alanya'daki İranlılar Tahran'da düşen uçakta hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika
20:10 Ukrayna uçağında vatandaşlarını kaybeden ülkeler İran'dan tazminat istiyor - Son Dakika
20:07 Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar - Son Dakika
20:04 Ağrı'da şehit olan askerin cenazesi baba ocağına uğurlandı - Son Dakika
20:04 Çocuk istismarcısı Fransız Papaz Preynat, kilisenin pedofili gerçeğini anlattı - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 20:17:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]