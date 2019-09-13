Son Dakika Haberleri: HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı

1 saat önce

HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındıOSMANİYE - Osmaniye'de polis ekipleri HDP İl Binası'nda yaptıkları aramada yasak pankart ve broşür buldu.

HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekipleri HDP İl Binası'nda yaptıkları aramada yasak pankart ve broşür buldu. Polis ekipleri olayla ilgili HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu'yu gözaltına aldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan HDP İl Binası'nda Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Mardin 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'el konulma ve toplatılma' kararı bulunduğu anlaşılan pankartlar olduğu bilgisine ulaştı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile polis ekipleri HDP İl Binası ve merkez ilçe binalarında arama yaptı. Yapılan aramada 4 koli içerisinde toplatılma kararı bulunan toplamda 4 bin 654 broşür ele geçirildi. Olay ile ilgili HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Osmaniye, Cebrail, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bartın-öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı
AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var AP üyelerinden Erdoğan'a mektup: HDP ve CHP temsilcilerine baskıya son verin Ünlü sanatçılar, HDP önünde eylem yapan anneleri ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 00:53:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]