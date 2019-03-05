Son Dakika Haberleri: Hdp Pamukkale Belediye Başkan Adayı Çekildi

Hdp Pamukkale Belediye Başkan Adayı Çekildi

52 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Mustafa Keklikçi, adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Hdp Pamukkale Belediye Başkan Adayı Çekildi, System.String[]
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Mustafa Keklikçi, adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Keklikçi yaptığı yazılı açıklamada, partisinin yerel seçim stratejisinin "doğuda kayyum belediyelerini geri almak hatta belediye sayısını artırmak, batıda AK Parti- MHP ittifakını geriletmek üzerine kurduğunu" anımsattı.

"Birçok ilde aday çıkarmayarak demokratik adayların desteklenmesi düşüncesinin" hayata geçirildiğini ifade eden Keklikçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Partimizin yerel seçim stratejisi gereği Pamukkale Belediye Başkan Adaylığımdan demokrasi güçleri adına ve AKP-MHP ittifakını geriletmek amacıyla çekiliyorum. Partim ve ilçe halkımın bu kararımın arkasında olduğunu biliyorum. Tehditkar AKP-MHP ittifakının sonlanması ve sonrasında yeni bir siyasal düzen arayışının başlaması amacıyla ve Türkiye halkları için tekçi değil çoğulcu, baskıcı değil eşitlikçi, kısıtlayıcı değil özgürlükçü bir bahara uyanışımızı bu kararımızla başlatmış olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:05 Kaynak: AA

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