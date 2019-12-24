HDP Parti Meclisi toplantısı - Son Dakika
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HDP Parti Meclisi toplantısı

6 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de kabul edilen 2020 bütçesine ilişkin "Bütçe mevcut krizleri aşmaya yönelik değil, tam tersine bu krizleri derinleştirecek, kalıcılaştıracak ve yıkımı büyütecektir.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de kabul edilen 2020 bütçesine ilişkin "Bütçe mevcut krizleri aşmaya yönelik değil, tam tersine bu krizleri derinleştirecek, kalıcılaştıracak ve yıkımı büyütecektir." dedi.

Temelli, HDP Parti Meclisi toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, 4'üncü büyük kongrenin hazırlık çalışmalarını bugünden itibaren başlattıklarını söyledi.

Türkiye'de iktidarın karşısında muhalefet olma gücünü ortaya koyarak bir "seçenek" oluşturduklarını kaydeden Temelli, "Önümüzdeki dönemde HDP, Türkiye halkları için, emekçiler için, kadınlar için yegane iktidar seçeneği olacaktır." diye konuştu.

İktidarın politikalarını eleştiren, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kriz döngüsünde olduğunu savunan Temelli, TBMM'de kabul edilen 2020 bütçesine ilişkin "Bütçe, mevcut krizleri aşmaya yönelik değil, tam tersine bu krizleri derinleştirecek, kalıcılaştıracak ve yıkımı büyütecek bir bütçedir." değerlendirmesinde bulundu.

Temelli'nin konuşmasının ardından HDP Parti Meclisi Toplantısı basına kapalı devam etti.

HDP Parti Meclisi toplantısı

Halkların Demokratik Partisi, CHP Parti Meclisi, Sezai Temelli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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