Son Dakika Haberleri: Hdp Pazarcık İlçe Başkanına Gözaltı

Hdp Pazarcık İlçe Başkanına Gözaltı

10 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla HDP İlçe Başkanı Murat G, gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla HDP İlçe Başkanı Murat G, gözaltına alındı.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propaganda yaptığı belirlenen HDP İlçe Başkanı Murat G. hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli Murat G'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan Murat G'nin evinde yapılan aramada ise Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu için Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Aksiyon ve Sızıntı dergisi bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat G. adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:06 Kaynak: AA

Pazarcık, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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