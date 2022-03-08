HDP-PKK mağduru anne Esmer Koç: "Namusumu, kızımı istiyorum. Lanet olsun sizin kadınlar gününüze" - Son Dakika

HDP- PKK mağduru anne Esmer Koç: "Namusumu, kızımı istiyorum. Lanet olsun sizin kadınlar gününüze"

Evlat nöbetinde olan Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu:

" HDP'li kadın vekiller, annesiniz, hangi yüzle kadınlar gününü kutluyorsunuz"

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 918. gününde de sürüyor. Evlat nöbetinde olan anneler, HDP'nin kadınlar günü mesajlarına tepki göstererek PKK'nın elinde bulunan 59 kız için açıklamada bulundu.

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'nin farklı kentlerinden gelip HDP-PKK mağduru anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 59 kız için basın açıklamasında bulundu.

Kızları terör örgütü PKK'nın elinde olan anneler adına Esmer Koç ve Türkan mutlu konuştu. Koç, HDP'nin kadınlar günü mesajlarına sert tepki gösterip namusum olan kızımı istiyorum derken, Türkan Mutlu ise HDP'li kadın vekillere siz hangi yüzler kadınlar gününü kutluyorsunuz açıklamasında bulundu.

"Çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı, namusumuzu, haysiyetimizi dağdan indirip bize teslim edin"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan anne Esmer Koç, kızının 15 yaşındayken HDP-PKK'lılar tarafından park bahanesiyle çarşıya götürülüp oradan PKK'ya götürülüp teslim edildiğini öne sürdü. 9 senedir bir anne olarak bu acıyı çektiğini aktaran Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Aramadığım, sormadığım kapı kalmadı. Ama maalesef kızımdan hiç haber almadım. Kızım öldü mü, kaldı mı bilmiyorum. HDP/PKK'dan kızımı, evladımı, namusumu, şerefimi istiyorum. O sadece kızım değil, şerefim, haysiyetim, namusum, her şeyimdir. HDP'ye sesleniyorum. HDP'ciler, HDP'li vekiller, siz hangi yüzle sokaklara çıkıyorsunuz. Siz gidin önce çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı, namusumuzu, haysiyetimizi dağdan indirip bize teslim edin. Sonra sokak sokak gezin. Kadınlar gününü kutlayın. Lanet olsun sizin o kadınlar gününüze, lanet olsun sizin kadınlar gününüze."

"Hangi yüzle kadınlar gününü kutluyorsunuz"

8 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan kaçırılarak dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu ise HDP ile PKK'nın kadınlar gününü ellerinden aldığını ifade etti. Bir kadın olduğunu dile getiren Mutlu, "8 yıldır kızımdan bir haber alamadım. HDP diyor ya, 'Jın, Jiyan Azadi' (kadın, yaşam, özgürlük) Madem bunlar varsa neden 8 yıldır Ceylan'ımı görmüyorum? Neden kadın olan Ceylanım dağda? Madem özgürlük varsa dağda mahkum edilen Ceylanımı görmüyorum? HDP ve PKK'nın bende 8 yıldır kopardığı Ceylanımı istiyorum. Bugün kadınlar günü. Diyarbakır anneleri için kadınlar günü yok. Evlatlarımız elimize geldiği zaman o zaman bizim için kadınlar günü var. Özelikle HDP'li kadın vekillere sesleniyorum. Siz de bir annesiniz. Hangi yüzle kadınlar gününü kutluyorsunuz. Sizde bir annesiniz bende bir anneyim. Siz hangi yüzle kadınlar gününü kutluyorsunuz" şeklinde konuştu.