Son Dakika Haberleri: HDP PM'den "yargı reformu" değerlendirmesi
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HDP PM'den "yargı reformu" değerlendirmesi

13 dakika önce

HDP Parti Meclisi sonuç bildirisinde, "Yargı, iktidarı ve muhalefetiyle bütün toplumu ilgilendiren bir konudur.

HDP PM'den

HDP Parti Meclisi sonuç bildirisinde, "Yargı, iktidarı ve muhalefetiyle bütün toplumu ilgilendiren bir konudur. Türkiye'nin göstermelik düzenlemelere değil, gerçek reforma ihtiyacı vardır." ifadeleri kullanıldı.

HDP'den yapılan açıklamada, Parti Meclisinin (PM) 21 Eylül'de Ankara'da toplandığı belirtildi.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, Suriye politikası, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeler, eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında verilen "yeniden tutuklama kararı" gibi konuların ele alındığı aktarıldı.

1 Ekim'de TBMM'ye getirileceği belirtilen ve toplumda büyük beklentilere yol açan "yargı paketi" konusunda "dağ fare doğurdu" nitelendirmesine yer verilen bildirgede, "Toplumun beklentileri dikkate alınmaksızın AKP- MHP iktidar blokunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış bu düzenleme, demokratik yargı reformu olarak nitelenemez." değerlendirmesi yapıldı.

Bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Yargı, iktidarı ve muhalefetiyle bütün toplumu ilgilendiren bir konudur. Türkiye'nin göstermelik düzenlemelere değil, gerçek reforma ihtiyacı vardır. Bu nedenle başta hukuk örgütleri olmak üzere bütün toplum kesimlerinin katılımıyla hazırlanacak ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak bir demokratik yargı reformu için Meclis'i göreve çağırıyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, CHP Parti Meclisi, Türkiye, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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