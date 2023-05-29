HDP'den Selahattin Demirtaş'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bu tehditler bizleri yolumuzdan alıkoyamaz

Cumhrbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimlerinde sandıktan zaferle ayrılmasının ardından yaptığı balkon konuşmasında cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef almıştı.

"51 KÜRT KARDEŞİMİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN TERÖRİST SELO'DUR"

Erdoğan, "Ne diyordu? Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Milletim iyi biliyor... Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye'de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bizim iktidarımızda adalet, mülkün esasıdır! Bu değiştirilemez!" demişti.

HDP'DEN ERDOĞAN'A YANIT

HDP'den Erdoğan'a yanıt geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Seçim sonrası yaptığı konuşmasında Demirtaş'ı yuhalatıp, kin dolu sloganlar attıran Erdoğan bilmelidir ki bu boş tehditleri ne bizleri ne de hukuksuzca rehin aldığı arkadaşlarımızı yolundan alıkoyabilir. Yolumuzda yürümeye devam edeceğiz, bu ülkeye özgürlüğü, demokrasi ve barışı biz getireceğiz." denildi.