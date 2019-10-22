Son Dakika Haberleri: HDP Sakarya İl Başkanı Doğan'a 'Barış Pınarı' gözaltısı
Son Dakika Güncel HDP Sakarya İl Başkanı Doğan'a 'Barış Pınarı' gözaltısı

HDP Sakarya İl Başkanı Doğan'a 'Barış Pınarı' gözaltısı

19 dakika önce

HDP Sakarya İl Başkanı Nahide Doğan ve 2 kişi, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

HDP Sakarya İl Başkanı Doğan'a 'Barış Pınarı' gözaltısı, System.String[]

HDP Sakarya İl Başkanı Nahide Doğan ve 2 kişi, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşımlar yapanlar tespit edildi. Bu kapsamda polis ekipleri, Sakarya HDP İl Başkanı Nahide Doğan ile 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyette 3 kişinin sorgulandığı belirtildi.


Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik kaynakları: Saat 22.00'de bu iş biter, hala terörist varsa öldürülür
Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler sosyal medyada tartışma yarattı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Alman medyası: Terör gelirse rezervasyonlar düşer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:30:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP Sakarya İl Başkanı Doğan'a 'Barış Pınarı' gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]