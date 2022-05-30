HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın babası hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın babası hakim karşısında

30.05.2022 14:31
HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın babası hakim karşısında

HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın babası Abdulillah Poyraz, 'Basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakim karşısına çıktı.

HDP İzmir il binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın babası Abdulillah Poyraz, 'Basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Poyraz, "Genel anlamda herkesin başı sağ olsun dedim. Gerillalardan bahsetmedim. Başkaları tarafından ifadelerime ekleme yapıldıysa bilemem" dedi.

17 Haziran 2021'de HDP İzmir İl Başkanlığına gelen Onur Gencer, parti binasında bulunan Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinde yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklanan Gencer hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından dava açılırken, olaydan birkaç gün sonra yaptığı videolu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle Poyraz'ın babası Abdulillah Poyraz (58) hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Abdulillah Poyraz hakkında 'basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Abdulillah Poyraz, bugün İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Poyraz, Türkçe bilmediği gerekçesiyle tercümanla ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Poyraz, "Söz konusu röportaj kızım Deniz Poyraz'ın öldürülmesi üzerineydi. Acımız çok tazeydi. Nasıl bir röportaj yaptığımı da net olarak hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme başkanının, Poyraz'ın röportajında söylediği 'Lider benimdir' ve 'Lokman Birlik benimdir' sözleriyle ne ifade etmek istediği sorusuna Poyraz, "Liderden kastım HDP il başkanıdır. Lokman Birlik'i tanımıyorum" diye yanıt verdi.

Mahkeme başkanının röportajda geçen 'Dağdakilerin yardımı' ve 'Gerillaların yardımı' ifadeleri sorusunu da cevaplayan Poyraz, "Ben böyle bir şey söylemedim. Herhangi bir etnik köken işaret etmedim. Genel anlamda herkesin başı sağ olsun dedim. Gerillalardan bahsetmedim. Başkaları tarafından ifademe ekleme yapıldıysa bilemem" diye konuştu. Poyraz'ın ardından söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep etti.

Savcı mütalaasını sundu

Esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu söyleyen savcı, sanığın verdiği röportajın sosyal medyada paylaşılması üzerine 'terör örgütü propagandası' suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek cezalandırılması istedi. Sanık avukatları, mütalaaya savunma için süre talebinde bulunurken, avukatların süre talebini kabul eden heyet, duruşmayı erteledi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Ailelerin direnişi 999 günüde Ailelerin direnişi 999 günüde Deniz Poyraz davasında 'reddi hakim' talebini üst mahkeme reddetti Deniz Poyraz davasında 'reddi hakim' talebini üst mahkeme reddetti
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Terör, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın babası hakim karşısında - Son Dakika


Son Dakika
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
14:05 "Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
14:04 Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu
13:59 Sıcak havaya dayanamayan dünyanın en ölümcül yılanı gördüğü ilk kişiye tüm zehrini akıttı
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye için "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" demişti! Tel Rıfat'taki tüneller ilk kez görüntülendi
13:38 Mikrofonu bozulunca uzun süre sesiz kalan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı esprisiyle salonu kahkahaya boğdu
12:59 Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ele alınacağı "Siyasi Diyalog Toplantısı" yarın Ankara'da düzenlenecek
12:54 Miami Heat'i eleyen Boston Celtics finalde Golden State Warriors'un rakibi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 14:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın babası hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement