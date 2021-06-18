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HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede - Son Dakika

HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede

18.06.2021 10:36

İZMİR'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer (27), adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer (27), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtinde meydana geldi. Bir iş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dün partilileriyle İzmir'e gelerek olay yerinde açıklamalarda bulundu. Öldürülen Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz'ın da yanında bulunduğu Buldan, olayın soruşturulması gerektiğini vurguladı.Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Onur Gencer'in, emniyette verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeriye girdiğini söylediği öğrenildi. Onur Gencer'in sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği kaydedildi. Gencer'in ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemleri sonrası Onur Gencer bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bu arada, HDP il binasında temizlik çalışmaları başladı. Sabah erken saatlerde binaya gelen parti üyeleri, hasar gören camları değiştirirken, içeride de temizlik çalışmaları devam ediyor.


HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, İzmir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede - Son Dakika


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