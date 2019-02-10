Son Dakika Haberleri: Hdp Samsun İl Eş Başkanının "Millet İttifakı"Na Destek Açıklaması

Hdp Samsun İl Eş Başkanının "Millet İttifakı"Na Destek Açıklaması

1 saat önce

İYİ Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Necattin Demirtaş, HDP Samsun İl Eş Başkanı Cevdet Bakın'ın 31 Mart'taki yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adaylarına destek verecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Bizim HDP ile hiçbir ilişkimiz olamaz.

Hdp Samsun İl Eş Başkanının
İYİ Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Necattin Demirtaş, HDP Samsun İl Eş Başkanı Cevdet Bakın'ın 31 Mart'taki yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adaylarına destek verecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Bizim HDP ile hiçbir ilişkimiz olamaz. HDP'nin oyu ile ben şehirde başkan olacaksam Allah bana bunu nasip etmesin. Bu kadar net." dedi.

Necattin Demirtaş, yaptığı açıklamada, HDP Samsun İl Eş Başkanı Cevdet Bakın'ın yerel seçimlerde Millet İttifakı'na destek açıklamasına tepki gösterdi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"İl başkanın da isim vererek 'Necattin Demirtaş'a oy vereceğiz.' demesi tamamen seçmenlere algı oluşturmak için yapılmış bir hareket olarak düşünüyoruz. Bizim HDP ile hiçbir ilişkimiz olamaz. HDP'nin oyu ile ben şehirde başkan olacaksam Allah bana bunu nasip etmesin. Bu kadar net. Ben burada sevgili halkımıza sesleniyorum; Necattin Demirtaş dün ne ise yarın o olacak, ölünceye kadar öyle kalacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:32 Kaynak: AA

Politika
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