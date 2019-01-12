Hdp Şanlıurfa İl Başkanına Terör Propagandasından Tutuklama
40 dakika önce
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa İl Başkanı Aliye Kızıldamar, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) Şanlıurfa
İl Başkanı Aliye Kızıldamar, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
HDP'li Kızıldamar, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kızıldamar, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Kızıldamar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.
Soruşturmanın, HDP il binasına 6 Aralık
2018'de düzenlenen terör operasyonu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:08 Kaynak: AA
Bu Hafta Borsa, Altın, Dolar ve Euro Yatırımcısının Yüzünü Güldürdü
Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, "HDP ile İttifak Yapacak" İddialarına Noktayı Koydu: Bilgim Yok
Terör Örgütü PKK Elebaşlarının Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı
Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı!