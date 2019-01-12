Son Dakika Haberleri: Hdp Şanlıurfa İl Başkanına Terör Propagandasından Tutuklama

Hdp Şanlıurfa İl Başkanına Terör Propagandasından Tutuklama

40 dakika önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa İl Başkanı Aliye Kızıldamar, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Hdp Şanlıurfa İl Başkanına Terör Propagandasından Tutuklama, System.String[]
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa İl Başkanı Aliye Kızıldamar, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

HDP'li Kızıldamar, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kızıldamar, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Kızıldamar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın, HDP il binasına 6 Aralık 2018'de düzenlenen terör operasyonu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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