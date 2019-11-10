Son Dakika Haberleri: HDP Şanlıurfa İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi
Son Dakika Politika HDP Şanlıurfa İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi

HDP Şanlıurfa İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi

6 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Halklarımız dün olduğu gibi bugün de geleceğine hep birlikte sahip çıkacak.

HDP Şanlıurfa İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi, System.String[]

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Halklarımız dün olduğu gibi bugün de geleceğine hep birlikte sahip çıkacak." dedi.

Temelli, özel bir restoranda düzenlenen HDP Şanlıurfa İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın köklü tarihiyle kadim halkların, kadim inançların yan yana geldiği, bir arada yaşama iradesini var ettiği önemli ve güzel bir kent olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın barışın kenti de olduğunu aktaran Temelli, şöyle konuştu:

"Halklarımız dün olduğu gibi bugün de geleceğine hep birlikte sahip çıkacak. Türkiye'de sahip çıkacak, Suriye'de sahip çıkacak, yaşadığı her yerde, soluk aldığı her yerde bu demokrasi mücadelesine sahip çıkmaya devam edecektir. Adalet mücadelemizi demokrasi mücadelemizi biz yükseltmeliyiz."

"Bu ülkede toplumsal barışı inşa etmek Orta Doğu'ya barış getirmektedir." diyen Temelli, "Kayyum bir şiddettir, kabul etmiyoruz ve bütün arkadaşlarımız bir an evvel görevlerine iade edilmelidir. Her yerde haklı olduğumuzu dile getireceğiz, herkesle konuşacağız, herkese ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tek listeyle seçimlere geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Şanlıurfa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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