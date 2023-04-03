HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika
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HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı gözaltına alındı

03.04.2023 22:50
HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış jandarma tarafından gözaltına alındı.

HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış jandarma tarafından gözaltına alındı.
HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ahmet Atış, Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü kırsal mahallesinde seçim bürosu açılışı sırasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atış ve beraberindeki 12 kişinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındığı iddia edildi. Atış ve beraberindekiler jandarma karakoluna götürüldü.
Valilik, 1 ile 5 Nisan tarihleri arasında bazı gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirmişti. Valiliğin açıklamasında, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerle Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu çerçevesindeki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri, etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel tüm açık alan, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi etkinlikler ile diğer illerden eylem ve etkinliklere destek amacıyla gelen şahıs ve araçların il sınırına girişleri 1-5 Nisan tarihleri arasında yasaklanmıştır" ifadelerine yer verilmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika


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