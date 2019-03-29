Son Dakika Haberleri: Hdp Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü Trafik Kazası Geçirdi

Hdp Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü Trafik Kazası Geçirdi

43 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Hdp Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü Trafik Kazası Geçirdi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Azimli'nin kullandığı 07 ZBT 53 plakalı otomobil, Viranşehir Devlet Hastanesi yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 80 DP 169 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobillerin devrildiği kazada sürücü Azimli ile aynı araçtaki Milletvekili Sürücü ve Yakup Çelik ile diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Milletvekili Sürücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: AA

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