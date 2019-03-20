Son Dakika Haberleri: Hdp Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye Hapis Cezası

Hdp Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye Hapis Cezası

1 saat önce

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Hdp Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye Hapis Cezası, System.String[]
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü'nün avukatı Hidayet Enmek katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Güncel
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