Hdp Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye Hapis Cezası
1 saat önce
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
HDP Şanlıurfa Milletvekili
Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü'nün avukatı Hidayet Enmek katıldı.
Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart
2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:04 Kaynak: AA
16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi
Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi
Necmettin Kesgin'den Mansur Yavaş Hakkında Yeni Suç Duyurusu
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, HDP ile İttifak İddialarına Son Noktayı Koydu