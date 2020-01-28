HDP Şanlıurfa Milletvekili Öcalan Açıklaması - Son Dakika
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HDP Şanlıurfa Milletvekili Öcalan Açıklaması

6 saat önce

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Acının, siyaset üstü bir yaklaşımla ele alınmasını istiyoruz ama Elazığ Valiliğinin partimize yaklaşımı kabul edilebilir değildir.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Öcalan Açıklaması, System.String[]

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Acının, siyaset üstü bir yaklaşımla ele alınmasını istiyoruz ama Elazığ Valiliğinin partimize yaklaşımı kabul edilebilir değildir." dedi.

Öcalan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'da yaşanan depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 67 saat sürdüğünü, büyük bir depremde arama kurtarmanın ne kadar süreceğinin bilinmediğini söyledi.

Ergani Belediyesinin araçlarıyla gönderilen yardım malzemelerinin Elazığ'a sokulmadığını belirten Öcalan, "Acının, siyaset üstü bir yaklaşımla ele alınmasını istiyoruz ama Elazığ Valiliğinin partimize yaklaşımı kabul edilebilir değildir. Ergani ve birçok belediyemiz yardım kampanyası yürütmektedir. Maalesef bu yardım ve dayanışma kampanyasında bile bir bölücülük vardır. Buradan bir siyasi rant sağlama peşindedir." değerlendirmesini yaptı.

Devletin yardımlaşma konusuna siyaset üstü bakması gerektiğini vurgulayan Öcalan, "Yardımların AFAD üzerinden koordine edileceği söyleniyor. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları Elazığ ve Malatya halkıyla dayanışma içerisinde olmak istiyor, kendi yardımlarını kendi elleriyle dağıtmak istiyorlar. Ama tüm alanları bir kenara bıraktık, duyguda bile tekelleşme var." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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