Son Dakika Haberleri: HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Açıklaması
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HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Açıklaması

2 saat önce

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, ilk tarımın yapıldığı Şanlıurfa'nın, şimdi tarım sorunlarında en üst noktada bulunduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz, tefecilerin eline düştü.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Açıklaması, System.String[]
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, ilk tarımın yapıldığı Şanlıurfa'nın, şimdi tarım sorunlarında en üst noktada bulunduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz, tefecilerin eline düştü. Çiftçi, bankadan kredi alamamaktadır." dedi.
Öcalan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, LGS sonuçlarına göre, Şanlıurfa'nın 78. sırada bulunduğunu belirterek, Şanlıurfa'nın, eğitim alanında, sınıfların kalabalık ve taşımalı eğitim ile mevsimlik işçilikten kaynaklanan birçok sorununun olduğunu ifade etti.
Öcalan, "Seçim öncesinde iktidarın ilgi odağı olan Şanlıurfa'ya seçimden sonra gereken ilgi gösterilmemektedir." diye konuştu.
Şanlıurfa'nın, tarım alanında çok ileri bir şehir olduğunu anlatan Öcalan, Şanlıurfa'nın, Göbeklitepe'de ortaya çıktığı üzere toprağa ilk tohumun atıldığı yer olduğunu kaydetti.
Ömer Öcalan, "İlk tarımın yapıldığı Şanlıurfa, şimdi tarım sorunlarında en üst noktada. Çiftçilerimiz, tefecilerin eline düştü. Çiftçi, bankadan kredi alamamaktadır. Bu tefeciler Şanlıurfa'nın birçok ilçesini sarmış ve çiftçiler bu tefecilerin elinde inim inim inlemektedir. Tüccarlar çiftçinin pamuğunu bile almıyorlar. Devletin Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılığa dönük bir politikası yoktur. Devlet çiftçilere sahip çıkmamaktadır. Hükümetin parlamentoda bulunan beş partiyle oturup, bu ülkenin bütün sorunlarına çözüm bulması gerekiyor. Tarım alanında da Şanlıurfa'nın buna ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.
Öcalan, Şanlıurfa'nın elektrik sorununun da bulunduğunu vurgulayarak, özellikle yaz aylarında elektrik kesintilerinin yaşandığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:17 Kaynak: AA
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