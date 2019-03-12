Hdp Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alınan 12 Kişi Adliyede

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü propagandası içeren şarkı söyleyip, halay çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü propagandası içeren şarkı söyleyip, halay çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.



HDP Körfez İlçe Başkanlığı tarafından önceki akşam Yukarı Hereke Mahallesi'nde seçim bürosu açılışı yapıldı. Açılışta R.B. adlı şarkıcı bölücü terör örgütü propagandası içeren parça seslendiriken, E.Ç. de org çalarak eşlik etti. Bu sırada bir grup da halay çekip, şarkıya eşlik etti. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma, gruba müdahale ederek R.B. ve E.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şarkıcı ve org çalan kişi ile D.A., C.T., H.P., H.B., İ.B., Ö.K., Ö.A., F.T., U.G. ve Y.Ç. öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliyeye götürülüşleri sırasında "Halay çektik diye gözaltına alındık" diye bağırdı.



- İzmitkocaeli

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