Hdp Seçim Bürosu Açılışında "Terör Propagandası"Na Gözaltı

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde, HDP
seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke
Mahallesi'nde HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti.
Ekipler, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle R.B, H.D, D.A, C.T, İ.B, H.B, E.Ç, F.T, Ö.A ve Ö.K'yi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma
Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.