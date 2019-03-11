Son Dakika Haberleri: Hdp Seçim Bürosu Açılışında "Terör Propagandası"Na Gözaltı

Hdp Seçim Bürosu Açılışında "Terör Propagandası"Na Gözaltı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Hdp Seçim Bürosu Açılışında
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke Mahallesi'nde HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti.

Ekipler, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle R.B, H.D, D.A, C.T, İ.B, H.B, E.Ç, F.T, Ö.A ve Ö.K'yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:26 Kaynak: AA

Kocaeli, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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