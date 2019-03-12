Son Dakika Haberleri: Hdp Seçim Bürosu Açılışındaki "Terör Propagandası"

Hdp Seçim Bürosu Açılışındaki "Terör Propagandası"

2 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye gönderildi.

Hdp Seçim Bürosu Açılışındaki
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke Mahallesi'nde HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.B, D.A, C.T, H.P, H.B, İ.B, Ö.K, Ö.A, F.T, U.G, E.Ç. ve Y.Ç'nin Körfez İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Yukarı Hereke Mahallesi'nde önceki gün HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma 10 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:15 Kaynak: AA

Kocaeli, Körfez, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı

Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:16:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp Seçim Bürosu Açılışındaki "Terör Propagandası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]