Son Dakika Haberleri: Hdp Seçim Ofisine Terör Baskını

Hdp Seçim Ofisine Terör Baskını

1 saat önce

PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'ın HDP'nin İzmir'deki seçim ofisinde asılı olduğu ihbarını alan polis ekipleri, seçim ofisinde yapılan aramada çok sayıda suç unsuru yayın ve afişe el koyarken 1 şahsı da gözaltına aldı.

Hdp Seçim Ofisine Terör Baskını, System.String[]
PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'ın HDP'nin İzmir'deki seçim ofisinde asılı olduğu ihbarını alan polis ekipleri, seçim ofisinde yapılan aramada çok sayıda suç unsuru yayın ve afişe el koyarken 1 şahsı da gözaltına aldı.

İzmir'de HDP'nin Kadifekale'deki seçim ofisinde bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu ihbarını alan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, seçim irtibat bürosu sorumlusu 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. HDP'nin seçim ofisinde yapılan aramada suç unsuru olan çok sayıda yayın ve afişe el koyan terörle mücadele ekipleri, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:50 Kaynak: İHA

Abdullah Öcalan, İzmir, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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