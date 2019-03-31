Son Dakika Haberleri: Hdp Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Hdp Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

2 saat önce

HDP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, "Batıda izlediğimiz stratejinin sonuç alıcı ve doğru olduğu görülmüştür.

Hdp Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi, System.String[]
HDP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, "Batıda izlediğimiz stratejinin sonuç alıcı ve doğru olduğu görülmüştür." dedi.

Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi.

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli'nin Ankara'da, Pervin Buldan'ın ise Diyarbakır'da açıklama yapacağını belirtti.

YSK'den siyasi partilere veri akışında bir süre sıkıntı yaşandığını öne süren Oluç, " YSK veri girişini durdurma meselesinin gerekçesini tüm topluma ve siyasi partilere net bir şekilde açıklamak zorundadır." diye konuştu.

Oluç, seçim sonuçlarını, "Kayyum politikalarının bölgede reddedildiği, özellikle büyükşehirler ve şehirler açısından net olarak ortaya çıkmıştır. Batıda da izlediğimiz stratejinin sonuç alıcı ve doğru olduğu görülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Partilerinin Şırnak'ın ilçelerinde önde olduğunu ifade eden Oluç, "Merkez ilçe açısından baktığımızda seçmen kaydırma yapıldığını çok önceden söylemiştik." görüşünü savundu.

Oluç, Tunceli'deki durumun sorulması üzerine "Bütün güçler Dersim'de bizim karşımızda birleşmişlerdir ve bizim kaybetmemiz için çalışmışlardır. Merkezdeki sonuçlar bundan kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Sezai Temelli, Pervin Buldan, Saruhan Oluç, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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