Hdp'den Sedat Peker'in Rüşvet İddialarıyla İlgili Araştırma Önergesi: "İddialar Vahimdir ve Araştırılması Elzemdir" - Son Dakika
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Hdp'den Sedat Peker'in Rüşvet İddialarıyla İlgili Araştırma Önergesi: "İddialar Vahimdir ve Araştırılması Elzemdir"

31.08.2022 12:21
Hdp'den Sedat Peker'in Rüşvet İddialarıyla İlgili Araştırma Önergesi: "İddialar Vahimdir ve Araştırılması Elzemdir"

HDP, Sedat Peker’in rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un imzasıyla verilen araştırma önergesinde, “Savcıların sessiz kalması, aynı zamanda TCK’da düzenlenen görevi ihmal suçunun işleniyor olmasına da işaret etmektedir. İddialar vahimdir ve araştırılması elzemdir. Aksi durum Meclis’in saygınlığına da büyük gölge düşürecektir” denildi.

HDP, Sedat Peker'in rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un imzasıyla verilen araştırma önergesinde, "Savcıların sessiz kalması, aynı zamanda TCK'da düzenlenen görevi ihmal suçunun işleniyor olmasına da işaret etmektedir. İddialar vahimdir ve araştırılması elzemdir. Aksi durum Meclis'in saygınlığına da büyük gölge düşürecektir" denildi.

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Saruhan Oluç, Serdat Peker'in rüşvet ve yolsuzluk iddialarının araştırılması için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

Önergede, "Siyasi çürümenin ve yozlaşmanın ayyuka çıktığı dönemlerde daha çok görünür hale gelen rüşvet olgusu, bu yozlaşmanın hem nedenlerinden hem de sonuçlarından biridir. Bulunduğu makamın gücünü siyasi ahlaksızlıkları ve çıkarları için kaldıraç ve kalkan olarak kullanan milletvekillerinden, devletin ve iktidarın imkanlarını kullanarak haksız kazanç sağlayan, sebepsiz zenginleşen bürokratlara kadar rüşvet çarkı siyasetin yozlaştığı, toplumun derin bir çürümeye maruz bırakıldığı bir sürece işaret eder" denildi.

Peker'in iddialarına değinilen önergede, "Peker'in ortaya attığı tüyler ürpertici iddialar, bu siyasi çürüme ve yozlaşma sürecini de gözler önüne sermektedir. Yolsuzluk, kara para aklama, usulsüzlük ve hırsızlık iddiaları ile birleştirildiğinde, siyasi iktidarın gücünü kullanan kimi şahısların adeta emir komuta zinciri içinde ve organize biçimde, planlı olarak bu çarkı döndürdükleri, haksız zenginleşme yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu iddialarda adı geçenlerin arasında SPK başkanları, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı danışmanları, siyasi parti yöneticileri, çeşitli düzeylerdeki bürokratlar ve gazeteciler de bulunmaktadır. Bu iddialar karşısında harekete geçmeyen Cumhuriyet savcıları ise kamuoyu vicdanını yaralamaktadır" açıklaması yapıldı.

Önergenin gerekçesinde, Peker'in iddiaları üzerine savcıların harekete geçmediği, buna karşın toplamsal öfkenin büyüdüğü ifade edilirken, "Rüşvet ve haksız zenginleşme, yolsuzluk ve hırsızlık yapıldığı iddiaları arasında SPK başkanlarından milletvekillerine, çeşitli düzeylerdeki bürokratlardan gazetecilere, Cumhurbaşkanı danışmanlarından siyasi parti yöneticilerine kadar çeşitli isimler söz konusu edilmektedir. İddialar karşısında savcıların harekete geçmemeleri, iktidarın yargı üzerindeki baskı ve yönlendirmesi olduğu kanaati toplumda yaygınlaşmaktadır" denildi.

Önergede, "Savcıların sessiz kalması, aynı zamanda TCK'da düzenlenen görevi ihmal suçunun işleniyor olmasına da işaret etmektedir. İddialar vahimdir ve araştırılması elzemdir. Aksi durum Meclis'in saygınlığına da büyük gölge düşürecektir" denildi.

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Sedat Peker, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hdp'den Sedat Peker'in Rüşvet İddialarıyla İlgili Araştırma Önergesi: 'İddialar Vahimdir ve Araştırılması Elzemdir' - Son Dakika

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