HDP Siirt Milletvekili Beştaş Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP Siirt Milletvekili Beştaş Açıklaması - Son Dakika

HDP Siirt Milletvekili Beştaş Açıklaması

7 saat önce

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Hastaların hala cezaevinde tutulması savcıların, kaldırılmış idam cezasını farklı bir şekilde uyguladıklarını gösteriyor.

HDP Siirt Milletvekili Beştaş Açıklaması, System.String[]

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Hastaların hala cezaevinde tutulması savcıların, kaldırılmış idam cezasını farklı bir şekilde uyguladıklarını gösteriyor." dedi.

Beştaş, beraberindeki HDP milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkede sorunlardan birinin de cezaevlerindeki hasta mahkumlar olduğunu söyledi.

"Cezanın amacı aşıldığı zaman bu bir öç alma mekanizmasına dönüşüyor." diyen Beştaş, infaz sisteminin vatandaşlardan öç alma amacına hizmet etmemesi gerektiğini ifade etti.

Son verilere göre cezaevlerinde 457'si ağır olmak üzere 1334 hasta bulunduğunu dile getiren Beştaş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre de sadece 2019'da cezaevinde bulunan 50 hastanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Cezaevindeki hastaların tedaviye erişim haklarının, sağlık haklarının ve yaşam haklarının engellendiğini öne süren Beştaş, şöyle konuştu:

"Hastaların hala cezaevinde tutulması buna karar veren savcıların, kaldırılmış idam cezasını farklı bir şekilde uyguladıklarını gösteriyor. Hastaları, cezaevlerinde sağlıksız koşullarda tedavi ve şefkatten yoksun bırakıyorlar. Kelepçeli muayeneyi dayatarak, 'hastaneye götüreceğiz' diyerek gün boyu ring araçlarında dolaştırarak, onları tekrar koğuşlarına alarak, ilaçlarını vermeyerek, diyetlerini yaptırmayarak, revire götürmeyerek, doktorlara soruşturma açıp daha sonraki tedavi süreçlerini engelleyerek bütün bu yöntemlerle aslında idam cezasını fiilen ve zamana yayarak uyguluyorlar."

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da cezaevindeki hastaların sevkinde sorunlar bulunduğunu söyledi.

Adli Tıp Kurumunun bir yasayla yeniden düzenlenmesini isteyen Gergerlioğlu, tıp fakülteleri ya da araştırma hastanelerinde cezaevindeki hastalar için rapor verilebilmesi gerektiğini ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Siirt, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Arkadaşlarımızın giderken ortaya koydukları gerekçeler çok... Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP'ye katıldı

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:38:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Siirt Milletvekili Beştaş Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]