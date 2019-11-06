HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Açıklaması

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Kayyum kesinlikle bir darbedir, demokrasinin var olan kırıntılarını ortadan kaldırmaktır." dedi.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da sabah saatlerinde yapılan operasyonda sivil toplum kuruluşları ile HDP'nin yöneticisi ve üyesi olan kadınların gözaltına alındığını belirterek, "Bu, kadınların siyasette, sivil toplum örgütlerinde çalışmalarına yönelik açık bir müdahaledir." ifadesini kullandı.

HDP'li 15 belediyeye kayyum atandığını, " AK Parti'nin kazanamadığını gasbettiğini" öne süren Meral Danış Beştaş, görevlendirilen bazı belediye başkanlarının "belediye adına kayıtlı mal varlıklarını sağa sola dağıttığını" iddia etti.

Beştaş, "Kayyum kesinlikle bir darbedir, demokrasinin var olan kırıntılarını ortadan kaldırmaktır. Kayyum gasptır, hırsızlıktır, yolsuzluktur." diye konuştu.

HDP'ye yönelik her türlü saldırının amacını bildiklerini ifade eden Meral Danış Beştaş, bugüne kadar direndikleri gibi bundan sonra da direnmeye devam edeceklerini kaydetti.

Beştaş, basın mensuplarının, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın KHK'lere ilişkin açıklamalarını anımsatması üzerine ise "KHK'lilerle ilgili uygulamalar ve şu ana kadar bu sorunun çözülmemiş olması, AKP iktidarının kin ve intikam saiki ile hukuksuzlukta ısrarıdır. Arınç'ın açıklamaları da aslında buna işaret etmektedir." değerlendirmesi yaptı.

Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta ise sistemin Türkiye'nin tarihine, bugününe ve mevcut dokusuna uymadığını ileri sürerek, değişmesi gerektiğini savundu.