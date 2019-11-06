Son Dakika Haberleri: HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Açıklaması
Son Dakika Politika HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Açıklaması

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Açıklaması

7 saat önce

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Kayyum kesinlikle bir darbedir, demokrasinin var olan kırıntılarını ortadan kaldırmaktır.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Açıklaması, System.String[]

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Kayyum kesinlikle bir darbedir, demokrasinin var olan kırıntılarını ortadan kaldırmaktır." dedi.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da sabah saatlerinde yapılan operasyonda sivil toplum kuruluşları ile HDP'nin yöneticisi ve üyesi olan kadınların gözaltına alındığını belirterek, "Bu, kadınların siyasette, sivil toplum örgütlerinde çalışmalarına yönelik açık bir müdahaledir." ifadesini kullandı.

HDP'li 15 belediyeye kayyum atandığını, " AK Parti'nin kazanamadığını gasbettiğini" öne süren Meral Danış Beştaş, görevlendirilen bazı belediye başkanlarının "belediye adına kayıtlı mal varlıklarını sağa sola dağıttığını" iddia etti.

Beştaş, "Kayyum kesinlikle bir darbedir, demokrasinin var olan kırıntılarını ortadan kaldırmaktır. Kayyum gasptır, hırsızlıktır, yolsuzluktur." diye konuştu.

HDP'ye yönelik her türlü saldırının amacını bildiklerini ifade eden Meral Danış Beştaş, bugüne kadar direndikleri gibi bundan sonra da direnmeye devam edeceklerini kaydetti.

Beştaş, basın mensuplarının, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın KHK'lere ilişkin açıklamalarını anımsatması üzerine ise "KHK'lilerle ilgili uygulamalar ve şu ana kadar bu sorunun çözülmemiş olması, AKP iktidarının kin ve intikam saiki ile hukuksuzlukta ısrarıdır. Arınç'ın açıklamaları da aslında buna işaret etmektedir." değerlendirmesi yaptı.

Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta ise sistemin Türkiye'nin tarihine, bugününe ve mevcut dokusuna uymadığını ileri sürerek, değişmesi gerektiğini savundu.

Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Milletvekili, Siirt, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç'tan "Biz terörist değiliz" çıkışı
Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü Real Madrid-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:33:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]