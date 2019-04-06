Hdp Silopi Eş Başkanı Yardım Yataklık Suçundan Gözaltında
18 dakika önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda HDP Silopi Eş Başkanı Fatma Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlarından gözaltına alındı.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda HDP
Silopi Eş Başkanı Fatma Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlarından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre güvenlik güçlerince Silopi ilçe merkezi ve köylerinde terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda HDP Silopi Eş Başkanı Fatma Gündüz ile birlikte Behiye Nayır ve Emine Özek 'terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
(Ayaz Müldür/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:56 Kaynak: İHA
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