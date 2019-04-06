Son Dakika Haberleri: Hdp Silopi İlçe Başkanı Gündüz'e Terör Gözaltısı

Hdp Silopi İlçe Başkanı Gündüz'e Terör Gözaltısı

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, HDP İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındıSilopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü propagandası yaptıkları' gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan...

Hdp Silopi İlçe Başkanı Gündüz'e Terör Gözaltısı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, HDP İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü propagandası yaptıkları' gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP Silopi Eş Başkanı Fatma Gündüz ile B.N. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

- Silopişırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:39 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Silopi, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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