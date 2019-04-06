Hdp Silopi İlçe Başkanı Gündüz'e Terör Gözaltısı
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, HDP İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındıSilopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü propagandası yaptıkları' gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan...
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesinde, HDP
İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı
Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 'terör örgütü propagandası yaptıkları' gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP Silopi Eş Başkanı Fatma Gündüz ile B.N. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
- Silopişırnak
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:39 Kaynak: DHA
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