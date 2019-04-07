Hdp Silopi İlçe Eş Başkanı Gündüz Tutuklandı
1 saat önce
HDP Şırnak'ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz, "örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
HDP Şırnak
'ın Silopi
İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz, "örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Silopi ilçesinde, 5 Nisan
tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan HDP İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz, Emine Özek ve Behiye Nayır, emniyetteki işlemlerinin ardından gece geç saatlerde savcılığa çıkarıldı. Savcılık, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan Özek ve Nayır'ı adli kontrol şartı ile serbest bırakırken, HDP İlçe Eş Başkanı Gündüz'ü ise tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Gündüz, hakimlikteki ifadesinin ardından aynı gerekçeyle tutuklanarak, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:54 Kaynak: İHA
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