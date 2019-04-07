Son Dakika Haberleri: Hdp Silopi İlçe Eş Başkanı Gündüz Tutuklandı

Hdp Silopi İlçe Eş Başkanı Gündüz Tutuklandı

1 saat önce

HDP Şırnak'ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz, "örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Hdp Silopi İlçe Eş Başkanı Gündüz Tutuklandı, System.String[]
HDP Şırnak'ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz, "örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Silopi ilçesinde, 5 Nisan tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan HDP İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz, Emine Özek ve Behiye Nayır, emniyetteki işlemlerinin ardından gece geç saatlerde savcılığa çıkarıldı. Savcılık, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan Özek ve Nayır'ı adli kontrol şartı ile serbest bırakırken, HDP İlçe Eş Başkanı Gündüz'ü ise tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Gündüz, hakimlikteki ifadesinin ardından aynı gerekçeyle tutuklanarak, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:54 Kaynak: İHA

5 Nisan, Şırnak, Silopi, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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