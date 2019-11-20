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HDP sine-i millet kararını açıkladı: Çekilmiyoruz

6 saat önce

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) belediyelere kayyum ataması sonrası yapılan toplantıda, sine-i millet (çekilme) kararını açıkladı.

HDP sine-i millet kararını açıkladı: Çekilmiyoruz, System.String[]

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) belediyelere kayyum ataması sonrası yapılan toplantıda, sine-i millet (çekilme) kararını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzası ile yayımlanan bildiride erken seçim çağrısında bulunularak, parlamentodan çekilme olmayacağı vurgulandı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanması sonrası parti milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve parti yönetimi ile bir araya geldi. Toplantıda, kayyum atamalarına karşı partinin politik tutumu değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonrası partinin 12 maddelik tutum belgesi Buldan ve Temelli imzası ile yayımlanan bildiride açıklandı. Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Türkiye halklarının AK Parti- MHP sultasından kurtulması için erken seçim istiyoruz. Bu bir erken seçim çağrısıdır, bu bir meydan okumadır. 'Hodri meydan' diyoruz. Bütün muhalefeti erken seçim talebi etrafında toplanmaya davet ediyoruz. HDP hiçbir alandan çekilmeyecek. HDP'nin belediyelerden ve parlamentodan çekilmesi görüşü çeşitli alanlarda ifade edilmektedir. Unutulmamalı ki HDP bu kazanımları kolay elde etmedi. Çekilmeyi bu zorba saray rejimi istemektedir. HDP çekilmeyecektir. Çekilmeyeceğiz, eksiklikler olmuştur, sorumlusu biz ve susanlardır. Eş Başkanlık mor çizgimizdir ve bizim için ilkeseldir. 31 Mart seçim sonuçlarını tanımayan AK Parti, toplumsal meşruiyeti kalmadığını ilan etmiştir. Gelin yan yana duralım bu gidişe 'dur' diyelim. HDP umuttur, bu umudu hiçbir güç söndüremeyecektir. Demokratik siyasetten hiçbir güç geri adım attıramayacaktır."


Halkların Demokratik Partisi, Buldan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:39 Kaynak: DHA
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