HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmelerde bakanlar ikiliyi Gara operasyonuyla ilgili olarak bilgilendirirken, daha sonra TBMM'de vekillere bilgilendirme yaptılar.

İlk olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar söz alırken daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te konuştu. Soylu konuşmasının bir bölümünde göz yaşlarını tutamazken, bazı bölümlerde ise sinirlerine hakim olamadı ve HDP'li vekilleri eleştirdi.

Soylu, konuşması sırasında HDP sıralarından gelen bir gülme sesine döndü ve "Gülmeyin hanımefendi biz gülmüyoruz. Hiç gülmeyin. Gülüyorsunuz, benim genel başkanımı ağzınıza alacak ağzınız yok" ifadelerini kullandı.

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