HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi - Son Dakika

HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi

16.02.2021 15:52

13 şehit verdiğimiz Gara operasyonuyla ilgili TBMM'de açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP sırasında oturan vekiller arasında tartışma yaşandı. Konuştuğu sırada bir vekilin güldüğünü fark eden Soylu, "Hiç gülmeyin hanımefendi" diyerek tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmelerde bakanlar ikiliyi Gara operasyonuyla ilgili olarak bilgilendirirken, daha sonra TBMM'de vekillere bilgilendirme yaptılar.

İlk olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar söz alırken daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis'te konuştu. Soylu konuşmasının bir bölümünde göz yaşlarını tutamazken, bazı bölümlerde ise sinirlerine hakim olamadı ve HDP'li vekilleri eleştirdi.

Soylu, konuşması sırasında HDP sıralarından gelen bir gülme sesine döndü ve "Gülmeyin hanımefendi biz gülmüyoruz. Hiç gülmeyin. Gülüyorsunuz, benim genel başkanımı ağzınıza alacak ağzınız yok" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi

Süleyman Soylu, Meral Akşener, Milli, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi - Son Dakika


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