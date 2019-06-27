Son Dakika Haberleri: HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş Açıklaması
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HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş Açıklaması

1 saat önce

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, "Şırnak'ın ilçeleri ve illerle olan bağlantısı ile onların uzantısı olan yollar Türkiye genelinin en kötü yollarıdır.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş Açıklaması, System.String[]
HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, "Şırnak'ın ilçeleri ve illerle olan bağlantısı ile onların uzantısı olan yollar Türkiye genelinin en kötü yollarıdır." dedi.
Özgüneş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın Türkiye'nin en geri bırakıldığı illerden birisi olduğunu söyledi.
Şırnak'ın çok ağır sorunlarının olduğunu savunan Özgüneş, "Şırnak'ın ilçeleri ve illerle olan bağlantısı ile onların uzantısı olan yollar Türkiye genelinin en kötü yollarıdır. Cizre- Nusaybin yolu harabe durumdadır. Cizre-Silop-Habur yolu yıllardır tamir edilmemiştir. Cizre ve Şırnak arasındaki tünel yolu 23 yıldır tamamlanmadı. Toplamda 45 kilometrelik bir yoldur." ifadesini kullandı.
Şırnak ve ilçelerinin yollarının durumunu anlatan ve yolların çukurlardan geçilmediğini öne süren Özgüneş, "AKP hükümetinin en çok övündüğü alanlardan biri Türkiye'de yaptığı yollardır. Gerçekten, birçok yerde insanın taktir etmesi gerekiyor güzel yollar yapılmış. Neden Şırnak'a el atmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Şırnak bölgesinde çok güçlü kömür yataklarının olduğuna işaret eden Özgüneş, "Bu kömürleri 3-5 kişiye tekel düzeyinde teslim etmişlerdir. Halkın bundan yararlanma durumu yok. Tarlasında, tapulu arazisinde çıkıyor yararlanamıyor. Karadeniz, Akdeniz bölgesinden gelen müteahhit oradaki bütün zenginliğe el koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Özgüneş, Şırnak bölgesinde güvenlik güçlerinin, sebep yokken vatandaşlara GBT sorgulamaları ve "keyfi aramalar" yaptığını öne sürdü.
Şırnak'ın sağlık konusunda da Türkiye'nin en geri illerinin başında geldiğini savunan Özgüneş, ağır hastaların hiçbirisinin Şırnak'ta tedavi edilemediğini, başka illere gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:06 Kaynak: AA
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