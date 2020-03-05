HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz Açıklaması - Son Dakika
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HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz Açıklaması

7 saat önce

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Habur Sınır Kapısı'nda binlerce şoför arkadaşımız, koronavirüs sebebiyle mahsur kalmış durumda.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz Açıklaması, System.String[]

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, " Habur Sınır Kapısı'nda binlerce şoför arkadaşımız, koronavirüs sebebiyle mahsur kalmış durumda. Alınan tedbirler gereği birçok arkadaşımız yurda giriş ya da çıkış yapamıyor." dedi.

Kaçmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyaya hızla yayıldığını ve birçok yerde ölümlere neden olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin birçok sınır kapısında yaklaşık 15-16 gündür koronavirüs nedeniyle sorunlar yaşandığını ve yurt dışında olan şoförlerin mağduriyet yaşadığını belirten Kaçmaz, "Habur Sınır Kapısı'nda binlerce şoför arkadaşımız koronavirüs sebebiyle mahsur kalmış durumdadır. Alınan tedbirler gereği birçok arkadaşımız yurda giriş ya da çıkış yapamıyor." diye konuştu.

Sınırda bekleyen tır şoförlerinin yaşadığı sorunları anlatan Kaçmaz, "Tıbbi ve bilimsel olarak ne tedbir alınması gerekiyorsa alınmalı ancak mahsur kalan ve her geçen gün hastalanma riskiyle karşı karşıya kalan binlerce şoför ve diğer yurttaşların da durumunun hemen ivedilikle göz önünde bulundurularak, sorunun çözümü için adımlar atılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Hüseyin Kaçmaz, Milletvekili, Şırnak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:10 Kaynak: AA
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