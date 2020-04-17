HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması - Son Dakika

HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Bu dönemde, salgın karşısında insanlığın dayanışma ve ortaklaşmaya dayalı bir mücadele stratejisine ihtiyacı var." dedi.

Günay'ın düzenlediği basın toplantısı, partinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında konuşan Günay, dünya genelinde 2 milyondan fazla insanın enfekte olduğunu ve 140 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Virüs bulaşan ve tedavi altında olanlara şifa dileyen Günay, koronavirüsün küresel bir salgın olduğunu, küresel bir salgınla mücadelenin de dayanışmayla gerçekleşebileceğini söyledi.

Günay, "Dünya çapında tüm devletlerde salgına karşı ciddi bir çaresizlik ve çaresizliğin yarattığı bir panik havası var. Oysa tam da bu dönemde, salgın karşısında insanlığın dayanışma ve ortaklaşmaya dayalı bir mücadele stratejisine ihtiyacı var." dedi.

Salgınla mücadele adına daha önce parti olarak bazı tavsiyelerde bulunduklarını hatırlatan Günay, "Salgının yayılma hızının denetim altına alınması, insanların evde kalabileceği bir yardım paketinin bir an önce açıklanması elzem bir ihtiyaçtır ve zaman kaybedilmeden bu hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

Ebru Günay, koronavirüs salgın sürecinin uzaması halinde zor günler yaşanabileceğini ileri sürerek, salgınla mücadele stratejisi geliştirilmesi önerisinde bulundu.