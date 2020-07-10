HDP Sözcüsü Ebru Günay gündemi değerlendirdi - Son Dakika

HDP Sözcüsü Ebru Günay, 20 Temmuz'da Ankara'da adalet buluşması gerçekleştireceklerini belirterek, "Adalet buluşması yapmamız hukukun bağımsızlığı ve üstünlüğüne olan inancımızdandır." dedi.

Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"1 Haziran'dan bu yana sokakta, meydanda ve Mecliste kesintisiz olarak sürdürdüğümüz demokratik mücadele programımız, bu konudaki kararlılığımız ve mücadele azmimizin somut göstergesidir." diyen Günay, programlarına devam edeceklerini belirtti.

Baroların yürüyüşüne destek verdiklerini anımsatan Günay, barolara ilişkin düzenleme ve OHAL ilanının yıl dönümü dolayısıyla 20 Temmuz'da Ankara'da büyük bir adalet buluşması düzenleyeceklerini dile getirdi. Günay, "20 Temmuz'da büyük bir adalet buluşması yapmamız hukukun bağımsızlığı ve üstünlüğüne olan inancımızdandır." diye konuştu.

Milyonlarca yeni mezunun, genç işsizler ordusuna katıldığını belirten Günay, Z kuşağı ile ilgili tartışmaların tüm mecraları sardığını söyledi. Hazırlığı yapılan yasa tekliflerinden birinin içeriğinde 25 yaş altı emekçilerin haklarının gasbedilmesine yönelik düzenlemeler olduğunu öne süren Günay, gençlerin tüm topluma, yeni direnme yöntemleri olduğunu gösterdiğini ifade etti. Günay, HDP'nin Gençlik Meclisi öncülüğünde İstanbul'da büyük bir Gençlik Buluşması yapacaklarını kaydetti.