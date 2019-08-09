HDP Sözcüsü Günay Kubilay Açıklaması

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

ABD Dışişleri, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun olduklarını açıkladı

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde baskı, zorlama, sürgün ve mobbing iddiası

Güney Kore duyurdu: ABD, bizden Hürmüz Boğazı için asker talep etti