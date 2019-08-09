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HDP Sözcüsü Günay Kubilay Açıklaması

49 dakika önce

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, yargı reformuna ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çalışmalar hızla tamamlanır, ekimi beklemeden Meclis toplanabilir ve ortak bir iradeyle beklentilere yanıt verecek bir sonuç alınabilir.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay Açıklaması, System.String[]
HDP Sözcüsü Günay Kubilay, yargı reformuna ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çalışmalar hızla tamamlanır, ekimi beklemeden Meclis toplanabilir ve ortak bir iradeyle beklentilere yanıt verecek bir sonuç alınabilir." dedi.
Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP Muş İl Eş Başkanları Ferhat Çakı ve Muhlise Karagüzel'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin sabah saatlerinde gözaltına alındığını söyledi.
Türkiye ile ABD arasında geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmelere de değinen Kubilay, "Bu görüşme, yıllardır diyalog ve müzakerelerin maliyetsiz ve bedelsiz tek doğru yöntem olduğuna dair ısrarlarımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösteriyor." diye konuştu.
Kubilay, "Orta Doğu coğrafyasında sınırlara, bölgelere ve koridorlara ihtiyaç duyulmaksızın, Arap'ı, Kürt'ü, Türk'ü, Ermeni'si, Süryani'si, Çerkez'i ve inanç gruplarıyla 72 millet bir arada kardeşçe yaşayabilirler." değerlendirmesinde bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, ekim ayında Meclis açıldığında, yargı reformunun ilk gündem maddesi olacağına ilişkin sözlerini hatırlatan Kubilay, şunları kaydetti:
"Parlamentoda Adalet Komisyonu derhal toplanabilir. Bu konuda hukukçuların, sendikaların, insan hakları örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin görüşü alınarak ortak bir çalışma yürütülebilir. İhtiyaç gerçek bir yargı reformudur. Çalışmalar hızla tamamlanır, ekimi beklemeden Meclis toplanabilir ve ortak bir iradeyle beklentilere yanıt verecek bir sonuç alınabilir."
Halkların Demokratik Partisi, Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Fehmi Kubilay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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