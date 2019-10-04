HDP Sözcüsü Günay Kubilay Açıklaması

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Anayasa Mahkemesinin, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkındaki kararını "Çok geç olsa da düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında alınmış olumlu bir karar." şeklinde değerlendirdi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin Önder'in, "ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği" kararına değindi.

Anayasa Mahkemesinin kararıyla Önder'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte ceza aldığı dosyanın da bir kez daha bozulduğunu vurgulayan Kubilay, "Çok geç olsa da düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında alınmış olumlu bir karar. Önder'in derhal tahliye edilmesi ve Demirtaş ile birlikte bu dosyadan haklarında beraat kararları verilmesi gerekiyor." dedi.

Diyarbakırlı annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde yaptığı oturma eylemini anımsatan Kubilay, "Bir kez daha bütün anneleri Meclise çağırıyoruz. Çözüm yeri, çözümün adresi Meclistir." diye konuştu.

Mecliste görüşülen yargı reformu paketini eleştiren Kubilay, "OHAL uygulamalarının kalıcı hale getirildiği, TCK'den kaynaklanan ağır haksızlıkların giderilmediği, adalet sistemine reform düzeyinde en ufak bir katkının sağlanmadığı bir paketin bu toplumun sorunlarına çözüm olması mümkün değildir." iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıl gibi kısa bir zaman diliminde iflas ettiğini ileri süren Kubilay, "Sistemi yamalarla, pansumanlarla iyileştirme çabaları boşunadır." dedi.

Eylül ayı enflasyon rakamına değinen Günay Kubilay, "Bir yıl boyunca elektriğe yüzde 60, doğal gaza yüzde 52, akaryakıta yüzde 30 zam gelen ve enflasyonun yüzde 9 olduğu ülke ancak Türkiye olabilir." ifadesini kullandı.