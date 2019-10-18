Son Dakika Haberleri: HDP Sözcüsü Günay Kubilay Açıklaması
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HDP Sözcüsü Günay Kubilay Açıklaması

43 dakika önce

HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay, başta Suriye olmak üzere tüm Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı bulunduğunu bildirdi.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay Açıklaması, System.String[]

HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay, başta Suriye olmak üzere tüm Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı bulunduğunu bildirdi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayı önemli bulduklarını belirten Kubilay, "Dünya halklarına barış mücadelesindeki ısrarın bir kazanımıdır." dedi.

Barış ve kardeşliğe tüm dünyanın ihtiyaç duyduğunu anlatan Kubilay, "Başta Suriye olmak üzere, tüm Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunun altını çizmek istiyoruz." diye konuştu.

"Anlaşma sağlanması çok önemli bir gelişme." ifadesini kullanan Kubilay, ancak iki devletin Kürtler masada olmadan aldığı kararın bağlayıcılık sorunu bulunduğunu kaydetti.

Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atanmasını eleştiren Kubilay, bunların hukuki dayanaktan yoksun siyasi kararlar olduğunu öne sürdü.

Kubilay, hükümetin siyasi karar vererek, hukuksal gerekçe bulmaya çalıştığını savundu.

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Fehmi Kubilay, Orta Doğu, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:51 Kaynak: AA
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