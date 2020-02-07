HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan "dayanışma" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan 'dayanışma' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan "dayanışma" çağrısı Açıklaması

6 saat önce

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, yaşanan afetler ve kazalara ilişkin böyle günlerde tek ihtiyacın güçlü dayanışma ağlarının kurulması olduğunu bildirdi.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, yaşanan afetler ve kazalara ilişkin böyle günlerde tek ihtiyacın güçlü dayanışma ağlarının kurulması olduğunu bildirdi.

Kubilay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elazığ depreminin ardından yaşanan Van Bahçesaray'daki çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazasını hatırlatan Kubilay, bu olayların Türkiye'nin doğal afetlerin felakete dönüşmesini önleme ve büyük ölçekli kazalar konusunda hazırlıksız olduğunu gösterdiğini savundu.

Van'daki ikinci çığ düşmesine ilişkin iddialar olduğunu belirten Kubilay, bu konuda soruşturma açılmasını, iddialar doğru ise gerekenin yapılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan afetler ve kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunan Kubilay, "Böylesi acı dolu, karanlık günlerden geçerken tek ihtiyacımız olan şey elbette ki dayanışmadır, güçlü dayanışma ağlarının kurulmasıdır. Dayanışma duyguları zayıf toplumlarda ne yazık ki ateş düştüğü yeri yakıyor." diye konuştu.

Kubilay, Bahçesaray'daki yaraların nasıl sarılacağının konuşulması yönündeki çağrılarına yanıt alamadıkları için HDP grubunun Meclis çalışmalarına katılmadığını ileri sürerek Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin de yer aldığı bir heyetin Bahçesaray'a gittiğini söyledi.

Dış politikada yaşanan gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Kubilay, İdlib'deki saldırıyı anımsatarak hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların küçük ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse tamamında kayıt dışı olarak çalıştığını öne süren Kubilay, hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Kubilay, toplantıda, Gezi Parkı davasının savcılık mütalaasına ilişkin görüşlerine de yer verdi.

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Fehmi Kubilay, Bahçesaray, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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