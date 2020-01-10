HDP Sözcüsü Kubilay'dan Orta Doğu değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
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HDP Sözcüsü Kubilay'dan Orta Doğu değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözümlenmesini gerektiğini savunmaya devam ediyoruz.

HDP Sözcüsü Kubilay'dan Orta Doğu değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözümlenmesini gerektiğini savunmaya devam ediyoruz." dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kubilay, konuşmasına tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kubilay, bu suikastın, uluslararası hukuka meydan okunarak yapıldığını söyledi.

Kubilay, ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde sadece silikleşmiş bir medeniyet ufku, kapitalist açgözlülük ve geleneksel beyzbol sopasından başka bir şey olmadığını savundu.

İran'ın demokratik bir toplumu ve özgürlükçü siyaseti temsil etmediğini ileri süren Kubilay, "Bölgede izlediği sömürgeci, yayılmacı ve mezhepçi politikaya dayalı bir bölge gücü olma kibri, Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen'de mezhepçi bir nüfuz sahibi olma dürtüsü, her halinden belli molla rejimi, hangi medeniyetten hangi özgürlükçü siyaset düzeyinden bahsetmiş oluyoruz?" diye konuştu.

Kubilay, HDP'nin Suriye'deki ve Irak'taki bütün yabancı güçlerin çekilmesi gerektiği görüşünü paylaştığını belirterek, "Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözümlenmesini gerektiğini savunmaya devam ediyoruz." dedi.

Geçen hafta intihar eden Sibel Ünli'nin bir siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kubilay, "Yaşamak ve yaşatmak bizim için esastır." ifadesini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Fehmi Kubilay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:24 Kaynak: AA
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