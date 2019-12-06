HDP Sözcüsü Kubilay:

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen 3 belediye başkanının gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Şiddet ve nefret dolu ellerinizi eş belediye başkanlarımızın üzerinden ve belediyelerimizden çekin." dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Muradiye, Özalp ile Başkale belediye başkanlarının gözaltına alındığını anımsatan Kubilay, bu belediyelere de kayyum atanacağını savundu.

Kitlesel tepkiler gösterilmedikçe kayyum rejiminin devam edeceğini ileri süren Kubilay, "Bir kez daha tekrar ediyoruz; bu şiddet ve nefret dolu ellerinizi eş belediye başkanlarımızın üzerinden ve belediyelerimizden çekin." ifadelerini kullandı.

Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne de değinen Kubilay, zirveden zaferle dönüldüğü fikrinin benimsetilmeye çalışıldığını ancak bunun doğru olmadığını iddia etti.

"Hani siz antiemperyalisttiniz? NATO, Kuzey Atlantik'te emperyalist, kapitalist dünyanın en büyük askeri örgütü değil mi?" diye soran Kubilay, "Sizin antiemperyalistliğiniz ve NATO karşıtlığınız palavradan ibaret. Kürt düşmanlığınız ve kapitalist çıkarlarınız için ABD ile Rusya arasında tenis topu gibi gidip gelmeyi, Kürtlerin kazanımlarını yok etmek için Moskova ile Washington arasında mekik dokumayı antiemperyalizm diye yutturmaya çalışıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.