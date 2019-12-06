Son Dakika Haberleri: HDP Sözcüsü Kubilay: "Ellerinizi belediyelerimizin üzerinden çekin"
Son Dakika Güncel HDP Sözcüsü Kubilay: 'Ellerinizi belediyelerimizin üzerinden çekin' - Son Dakika

HDP Sözcüsü Kubilay: "Ellerinizi belediyelerimizin üzerinden çekin"

6 saat önce

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen 3 belediye başkanının gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Şiddet ve nefret dolu ellerinizi eş belediye başkanlarımızın üzerinden ve belediyelerimizden çekin.

HDP Sözcüsü Kubilay:

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen 3 belediye başkanının gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Şiddet ve nefret dolu ellerinizi eş belediye başkanlarımızın üzerinden ve belediyelerimizden çekin." dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Muradiye, Özalp ile Başkale belediye başkanlarının gözaltına alındığını anımsatan Kubilay, bu belediyelere de kayyum atanacağını savundu.

Kitlesel tepkiler gösterilmedikçe kayyum rejiminin devam edeceğini ileri süren Kubilay, "Bir kez daha tekrar ediyoruz; bu şiddet ve nefret dolu ellerinizi eş belediye başkanlarımızın üzerinden ve belediyelerimizden çekin." ifadelerini kullandı.

Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne de değinen Kubilay, zirveden zaferle dönüldüğü fikrinin benimsetilmeye çalışıldığını ancak bunun doğru olmadığını iddia etti.

"Hani siz antiemperyalisttiniz? NATO, Kuzey Atlantik'te emperyalist, kapitalist dünyanın en büyük askeri örgütü değil mi?" diye soran Kubilay, "Sizin antiemperyalistliğiniz ve NATO karşıtlığınız palavradan ibaret. Kürt düşmanlığınız ve kapitalist çıkarlarınız için ABD ile Rusya arasında tenis topu gibi gidip gelmeyi, Kürtlerin kazanımlarını yok etmek için Moskova ile Washington arasında mekik dokumayı antiemperyalizm diye yutturmaya çalışıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Fehmi Kubilay, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ceren'in katili Şırnak Cezaevine gideceğini öğrenince tepki gösterdi, araç Van'a yönlendirildi
Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 19:25:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP Sözcüsü Kubilay: "Ellerinizi belediyelerimizin üzerinden çekin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]