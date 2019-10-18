Son Dakika Haberleri: HDP Sözcüsü Kubilay: "Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var"
Son Dakika Güncel HDP Sözcüsü Kubilay: 'Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var'

HDP Sözcüsü Kubilay: "Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var"

51 dakika önce

HDP Sözcüsü Günay Kubilay'ın basın toplantısına gelmesi HDP Sözcüsü Günay Kubilay'ın konuşması HDP Sözcüsü Günay Kubilay'ın ayrılması HDP Sözcüsü Günay Kubilay: "Başta Suriye olmak üzere tüm Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var" HDP Parti Sözcüsü...

HDP Sözcüsü Günay Kubilay'ın basın toplantısına gelmesi

HDP Sözcüsü Günay Kubilay'ın konuşması

HDP Sözcüsü Günay Kubilay'ın ayrılması HDP Sözcüsü Günay Kubilay:

"Başta Suriye olmak üzere tüm Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var"

HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay, başta Suriye olmak üzere tüm Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı bulunduğunu bildirdi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayı önemli bulduklarını belirten Kubilay, "Dünya halklarına barış mücadelesindeki ısrarın bir kazanımıdır." dedi.

Barış ve kardeşliğe tüm dünyanın ihtiyaç duyduğunu anlatan Kubilay, "Başta Suriye olmak üzere, tüm Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunun altını çizmek istiyoruz." diye konuştu.

"Anlaşma sağlanması çok önemli bir gelişme." ifadesini kullanan Kubilay, ancak iki devletin Kürtler masada olmadan aldığı kararın bağlayıcılık sorunu bulunduğunu kaydetti.

Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atanmasını eleştiren Kubilay, bunların hukuki dayanaktan yoksun siyasi kararlar olduğunu öne sürdü.

Kubilay, hükümetin siyasi karar vererek, hukuksal gerekçe bulmaya çalıştığını savundu.

HDP Sözcüsü Kubilay: Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Fehmi Kubilay, Orta Doğu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
CHP'den ABD'yle yapılan anlaşmaya ilk tepki: Türkiye için olumlu ancak 5 günlük zamanı iyi takip etmek gerekir HDP önündeki aileler ile partililer arasında gerginlik yaşandı: Eylem yapan anneye hakaret ettiler HDP'li Nusaybin Belediyesine kayyum atandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:30:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP Sözcüsü Kubilay: "Orta Doğu'nun 5 günlük değil, sonsuza kadar barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]