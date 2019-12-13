HDP Sözcüsü Kubilay: "Prestijli ödüllere layık görülenlerin insani değerlere bağlılıkları dikkate... - Son Dakika
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HDP Sözcüsü Kubilay: "Prestijli ödüllere layık görülenlerin insani değerlere bağlılıkları dikkate...

6 saat önce

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırım inkarcısı Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine ilişkin, "Uluslararası prestijli ödüllere layık görülen isimlerin, becerileri ve üretimleri kadar insani değerlere bağlılıklarının da dikkate alınması gerektiği doğrudur.

HDP Sözcüsü Kubilay:

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırım inkarcısı Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine ilişkin, "Uluslararası prestijli ödüllere layık görülen isimlerin, becerileri ve üretimleri kadar insani değerlere bağlılıklarının da dikkate alınması gerektiği doğrudur." dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında ihlal kararı verdiğini anımsatan Kubilay, Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi.

Kubilay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün yazar Handke'ye verilmesine tepki gösterirken, ödülle ilgili " Türkiye'den, kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir." ifadesini kullandığını hatırlattı.

Bu durumunun "bilinç altının dışa vurumu" olduğunu iddia eden Kubilay, şunları kaydetti:

"Uluslararası prestijli ödüllere layık görülen isimlerin, becerileri ve üretimleri kadar insani değerlere bağlılıklarının da dikkate alınması gerektiği doğrudur. Ancak söz konusu insani değerlere bağlılık ve duyarlılık olunca, bu konuda hiç konuşmayacak biri varsa o da Erdoğan ve temsil ettiği iktidardır. Bu konuda herkesin kendi siyasi topoğrafyasına bakması çifte standardı görmesi için yeterlidir."

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Fehmi Kubilay, Peter Handke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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