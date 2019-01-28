Hdp Sözcüsü Oluç, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den Adayı Çıkarmayacaklarını...
9 dakika önce
HDP Sözcüsü Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.
HDP
Sözcüsü Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul
, Adana
ve İzmir
'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:08 Kaynak: AA
HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
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