Son Dakika Haberleri: Hdp Sözcüsü Oluç, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den Adayı Çıkarmayacaklarını...

Hdp Sözcüsü Oluç, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den Adayı Çıkarmayacaklarını...

9 dakika önce

HDP Sözcüsü Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.

Hdp Sözcüsü Oluç, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den Adayı Çıkarmayacaklarını..., System.String[]
HDP Sözcüsü Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir'den adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:08 Kaynak: AA

İstanbul, Halkların Demokratik Partisi, İzmir, Politika
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