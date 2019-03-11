Son Dakika Haberleri: Hdp Sözcüsü Saruhan Oluç Açıklaması

Hdp Sözcüsü Saruhan Oluç Açıklaması

24 dakika önce

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "Birleştirme ve taşıma kararlarıyla birlikte seçim güvenliği ortadan kalkmıştır.

Hdp Sözcüsü Saruhan Oluç Açıklaması, System.String[]
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "Birleştirme ve taşıma kararlarıyla birlikte seçim güvenliği ortadan kalkmıştır." iddiasında bulundu.

Oluç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçmen kaydırma konusunda Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazlarda bulunduklarını, ancak bu itirazların önemli kısmının reddedildiğini söyledi.

"Seçim sonuçlarının etkilenmesi amacıyla 40 bin güvenlik görevlisinin oy verme yerlerinin değiştirildiği" iddiasını yineleyen Oluç, "Birleştirme ve taşıma kararlarıyla birlikte seçim güvenliği ortadan kalkmıştır." görüşünü savundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Saruhan Oluç, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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