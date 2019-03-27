Hdp Sözcüsü Saruhan Oluç Açıklaması
1 saat önce
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimlerde 100 binin üzerinde görevliyle sandıklarda denetim yapacaklarını belirtti.
HDP
Sözcüsü Saruhan Oluç
, yerel seçimlerde 100 binin üzerinde görevliyle sandıklarda denetim yapacaklarını belirtti.
Oluç, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
Seçmenlerin sandıklara ulaşımı konusunda birçok yerde hazırlık yaptıklarını aktaran Oluç, "Örgütlerimize, il ve ilçe örgütlerimize gereken bilgileri ve direktifleri verdik. İstediğimiz, amaçladığımız seçmenlerin mümkün olan en yüksek ölçüde oy verebilmelerini sağlamaktır." dedi.
Oluç, toplam 100 binin üzerinde sandık görevlileri olduğunu belirterek, "İlçe seçim kurullarında ve müşahitler olarak, seçim günü 100 binin üzerindeki görevlimiz bulundukları her sandıkta gerçekten sandığa atılan oyların, sandıktan sayımda da çıkabilmesi için her türlü denetimi ellerinden geldiği şekilde yapacaklardır. Islak imzalı tutanakları bize göndereceklerdir. Biz bunları YSK verileriyle anında karşılaştırarak itiraz yapılacak, yerlerde itirazların yapılmasını sağlayacağız." diye konuştu.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:31 Kaynak: AA
Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Genel Müdürü'nden Çok Konuşulacak Analiz
İstanbul'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart'ta Tam Gün Açık Olacak
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek
31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu