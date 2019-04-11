HDP sözcüsü: YSK tuzak kurdu
1 saat önce
HDP Sözcüsü Oluç, "YSK en başında genelge yayımlayarak aday adaylığına engel olabilirdi" dedi ve yapılanın "tuzak kurmak" olduğunu söyledi.
HDP
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:54
Sözcüsü Oluç, "YSK en başında genelge yayımlayarak aday adaylığına engel olabilirdi" dedi ve yapılanın "tuzak kurmak" olduğunu söyledi.
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