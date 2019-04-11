Son Dakika Haberleri: HDP sözcüsü: YSK tuzak kurdu

HDP sözcüsü: YSK tuzak kurdu

1 saat önce

HDP Sözcüsü Oluç, "YSK en başında genelge yayımlayarak aday adaylığına engel olabilirdi" dedi ve yapılanın "tuzak kurmak" olduğunu söyledi.

HDP sözcüsü: YSK tuzak kurdu, System.String[]
HDP Sözcüsü Oluç, "YSK en başında genelge yayımlayarak aday adaylığına engel olabilirdi" dedi ve yapılanın "tuzak kurmak" olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:54 
Halkların Demokratik Partisi, Ekonomi
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