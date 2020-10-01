HDP'den Meclis'te oturma eylemi - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) HDP'li milletvekilleri, partilerine yönelik operasyonlar yapıldığını öne sürerek yeni yasama dönemi açılışına katılmadı. HDP milletvekilleri, Meclis bahçesinde Genel Kurul bitimine kadar oturma eylemi başlattı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithar Sancar ile milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, HDP'ye yönelik operasyonlar yapıldığını iddia ederek, bugün açılan Meclis Genel Kurulu'na katılmayacaklarını söyledi. Buldan, iktidarın hedefinin HDP'siz Türkiye ve siyaset olduğunu ileri sürerek, "Ne yapılırsa yapılsın, HDP'nin yükselişi durdurulmayacak. HDP olarak ayaktayız, kararlıyız, haklıyız. Bu Meclis'e karşı bir tutum değil ama bu kadar büyük bir haksızlık, hukuksuzluk ve zulmü Meclis Genel Kurulu'ndan değil, Meclis bahçesinden duyurmayı daha doğru yöntem gördük, bu nedenle katılmayacağız. Genel Kurul devam ederken oturma eyleminde olacağız" dedi.HDP milletvekilleri açıklamanın ardından alkışlar eşliğinde yürüyerek, Meclis bahçesinde Genel Kurul bitimine kadar oturma eylemi başlattı.